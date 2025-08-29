ZIM vs SL 1st ODI 2025 Live Scorecard: श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराकर सीरीज़ में बने 1-0 से बढ़त, दिलशान मदुशंका ने चटकाएं 4 विकेट, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुकवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे को 7 रनों से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला ज़िम्बाब्वे के लिए महंगा साबित हुआ. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 298 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. वही, ज़िंबाबवे टीम 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 291 रन ही बना सकी. श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे को दिया 299 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, पथुम निसांका, जेनिथ लियानाज ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका की पारी में सबसे अहम योगदान युवा बल्लेबाज़ पथुम निसंका और जनिथ लियानागे का रहा. निसंका ने धैर्यपूर्ण 92 गेंदों पर 76 रन बनाए, जबकि लियानागे ने आख़िर तक नाबाद रहते हुए मात्र 47 गेंदों पर 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली. उनके साथ कमिंदु मेंडिस ने भी आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 36 गेंदों पर 57 रन जड़े. इन तीनों बल्लेबाज़ों की पारी ने श्रीलंका को मज़बूत स्कोर तक पहुँचाया. ज़िम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारावा सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 7.4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट झटके. उनके अलावा सीन विलियम्स और सिकंदर रज़ा ने एक-एक विकेट हासिल किया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ज़िम्बाब्वे की टीम ने दमदार संघर्ष किया. अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए 87 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली. उनके अलावा ओपनर बेन करन ने 90 गेंदों पर 70 रन बनाए और कप्तान सीन विलियम्स ने भी 54 गेंदों पर तेज़तर्रार 57 रन जोड़े. इन पारियों की बदौलत ज़िम्बाब्वे आख़िरी ओवर तक मैच में बना रहा, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज़ों ने दबाव बनाए रखा और मेज़बान टीम 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 291 रन ही बना सकी.

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका की ओर से दिलशान मदुशंका सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 10 ओवरों में 62 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उनके अलावा असिता फर्नांडो ने 3 अहम विकेट झटके और कमिंदु मेंडिस ने भी 1 विकेट लिया. आख़िरी ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाज़ों की सटीक लाइन-लेंथ ने ज़िम्बाब्वे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. आख़िरकार श्रीलंका ने यह रोमांचक मुकाबला 7 रनों से जीतकर दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली हैं.