NZ-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch Sri Lanka Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team Match Live Telecast: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(NZ-W vs SL-W) के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Womens World Cup) 2025 का 15वां मुकाबला 14 अक्टूबर (मंगलवार) को कोलंबो(Colombo) के आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. श्रीलंका महिला टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल नहीं की है. तीन मैचों में से एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, जबकि उन्होंने इंग्लैंड और भारत के खिलाफ हार का सामना किया है. दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया चौथे स्थान पर धकेला, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर मौजूद, देखें महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

वहीं, न्यूजीलैंड महिला टीम ने भी शुरुआत में संघर्ष किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले दो मैच गंवाए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 100 रन से जीत दर्ज की. इस मैच में दोनों टीमें अपने बेहतरीन प्रदर्शन से जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगी, खासकर श्रीलंका जो अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 15वां मुकाबला 14 अक्टूबर (मंगलवार) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इस तरह दर्शक टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों से मैच का आनंद उठा सकते हैं.