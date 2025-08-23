Rohit Sharma, Virat Kohli Retirement: BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अफवाहों पर लगाया विराम, लंबे समय तक खेलते रहेंगे दोनों स्टार खिलाड़ी, देखें वीडियो

Rohit Sharma, Virat Kohli Retirement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों खिलाड़ी अभी भी एकदिवसीय क्रिकेट (ODI) में सक्रिय रूप से खेल रहे हैं और उनके रिटायरमेंट की चर्चा पूरी तरह से अनावश्यक है. टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद से यह सवाल उठने लगे थे कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का भविष्य कैसा होगा. खासकर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे को उनके लिए अलविदा मैच की तरह माना जा रहा था. लेकिन विराट और रोहित दोनों ने सफेद गेंद के क्रिकेट में वापसी के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिससे ये अफवाहें खत्म हो गई हैं. विराट कोहली के 17 सालों में डेब्यू से लेकर विश्व कप विजेता तक का विराट अध्याय, किंग के आकड़ों से समझिए कैसे बने रन मशीन
राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अफवाहों पर लगाया विराम
राजीव शुक्ला ने एक टॉक शो में कहा, "जब इन दोनों ने रिटायरमेंट लिया ही नहीं है तो उनके जाने की बातें क्यों हो रही हैं? वे अभी भी ओडीआई खेल रहे हैं. अगर वे खेल रहे हैं तो क्यों इतनी जल्दी फेयरवेल की बात की जा रही है? हमें अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है."
इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि BCCI किसी भी खिलाड़ी को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर नहीं करता और यह निर्णय पूरी तरह खिलाड़ी स्वयं का होता है. "हमारी नीति साफ है. BCCI कभी भी किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहता। यह निर्णय खिलाड़ी स्वयं ही लेते हैं."
शुक्ला ने यह भी बताया कि विराट कोहली अपनी फिटनेस बनाए हुए हैं और रोहित शर्मा अभी भी ओडीआई में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने फैंस से अपील की कि वे जल्दबाजी में विदाई की बातें न करें. विराट कोहली और रोहित शर्मा अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की ओडीआई श्रृंखला में टीम इंडिया के लिए वापसी करेंगे, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेला जाएगा.