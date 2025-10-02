Bangladesh Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 3rd Match Live Streaming In India: आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम(Credit: X/@TheRealPCBMedia)

Bangladesh Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 3rd Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर को बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 1st Test Match Live Toss And Scorecard: पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश महिला और पाकिस्तान महिला के बीच वर्ल्ड कप क्वालीफायर में एक मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान की टीम 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. बांग्लादेश महिला ने अपने पिछले पांच में से तीन मैच जीते हैं. बांग्लादेश महिला प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका के खिलाफ 1 रन से मैच जीतने में कामयाब रही है. दूसरी तरफ, पाकिस्तान महिला ने वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका महिला के खिलाफ वनडे सीरीज खेली जिसमें वह दो मैच हारने के बाद आखिरी मैच जीतने में कामयाब रही.

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह तीसरा मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले 7 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

बांग्लादेश महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN W vs PAK W ODI Head To Head Record)

बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 16 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान महिला का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान महिला की टीम ने आठ मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश महिला की टीम को महज सात मुकाबलों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला बांग्लादेश महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला बांग्लादेश महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला बांग्लादेश महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch BAN W vs PAK W 3rd ODI Match Live Telecast)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN W vs PAK W 3rd ODI Match Likely Playing XI)

बांग्लादेश महिला (BAN W Likely Playing XI): एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एश गार्डनर, एन्नाबेल सदरलैंड, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, मेगन शुट्ट, अलाना किंग, किम गार्थ.

पाकिस्तान महिला (PAK W Likely Playing XI): सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज, जेस केर, लेया ताहुहु, रोज़मेरी मायर, ईडन कार्सन.

नोट: बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.