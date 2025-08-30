Bangladesh vs Netherlands, 1st T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर जीत के साथ आगाज करना चाहेगी नीदरलैंड, सिलहट में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला मुकाबला होगा, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Bangladesh vs Netherlands, 1st T20I Match Winner Prediction: सिलहट में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वहीं दूसरी ओर, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने चार बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (BAN vs NED 1st T20 Player to Watch Out For)

लिटन दास: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 मैचों में 22.11 की औसत और 106.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए हैं. लिटन दास का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

मुस्तफिजुर रहमान: बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

तंजीम हसन साकिब: बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब ने पिछले 8 मैचों में 91 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीम हसन साकिब का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

स्कॉट एडवर्ड्स: नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 10 मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. स्कॉट एडवर्ड्स की निरंतरता और आक्रामकता नीदरलैंड के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

मैक्स ओ'डॉउड: नीदरलैंड के स्टार बल्लेबाज मैक्स ओ'डॉउड ने आठ मैचों में 40.75 की औसत से 326 रन बनाए हैं. 80.89 की स्ट्राइक रेट के साथ मैक्स ओ'डॉउड टीम के स्थिर स्तंभ साबित हो सकते हैं.

काइल क्लेन: नीदरलैंड के स्टार गेंदबाज काइल क्लेन ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. काइल क्लेन का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी नीदरलैंड के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs NED Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.

नीदरलैंड्स (NED Likely Playing XI): विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.