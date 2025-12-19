Bangladesh U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Semi Final 2 Live Streaming In India: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश U19 बनाम पाकिस्तान U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team, Semi Final 2 ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Live Streaming: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुका हैं. टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 14 दिसंबर को बांग्लादेश U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के सेवन्स स्टेडियम (The Sevens Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम (Md Azizul Hakim Tamim) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India U19 vs Sri Lanka U19, Asia Cup Semi Final 1 Live Streaming In India: आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को कांटे की टक्कर देने उतरेगी श्रीलंका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अंडर-19 एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा हैं. अगले महीने ही अंडर-19 विश्व कप शुरू होने वाला है. इसलिए यह मुकाबला सभी टीमों के लिए उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस की तरह है. बांग्लादेश दो बार से इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर रहा है. आज टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. पहले सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. ऐसे में यह संभावना भी बन रही है कि खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN U19 vs PAK U19 Head To Head Record)

बांग्लादेश U19 बनाम पाकिस्तान U19 के बीच अब तक 19 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान पाकिस्तान का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज छह मैच में जीत मिली है.

BAN U19 vs PAK U19, एसीसी मेन्स U19 एशिया कप 2025 मैच डिटेल्स

तारीख: 19 दिसंबर 2025

दिन: शुक्रवार

वेन्यू: सेवन्स स्टेडियम, दुबई

समय: भारतीय समयानुसार 10:30 AM.

कब और कहा खेला जाएगा बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला?

एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 19 दिसंबर को बांग्लादेश U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई (Dubai) के सेवन्स स्टेडियम (The Sevens Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी सुबह 10 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, ACC मेन्स U19 एशिया कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच U19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख पाएंगे. फैंस सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 SD पर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. वहीं, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीम सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN U19 vs PAK U19 2nd Semi Final Playing XI Prediction )

बांग्लादेश U19: जवाद अबरार, एमडी रिफत बेग, मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), शहरयार अहमद, मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शहरिया अल-अमीन, इकबाल हुसैन इमोन, साद इस्लाम रज़िन.

पाकिस्तान U19: यायिन राय (कप्तान), अयान मिस्बाह, अहमद खुदादाद, शालोम डिसूजा, पृथ्वी मधु, नूरुल्लाह अयोबी, सालेह अमीन (विकेटकीपर), उदीश सूरी, अली असगर शम्स, युग शर्मा, मुहम्मद रेयान खान.

नोट: बांग्लादेश अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.