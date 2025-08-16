Bangladesh A vs Nepal T20 2025 Full Scorecard: टॉप एंड टी20 सीरीज़ में बांग्लादेश ए ने नेपाल को 32 रन से हराया, जिशान आलम चमके, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credits: @CricketNep/X)

Bangladesh A National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Scorecard: डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड नं. 2 पर खेले गए टॉप एंड टी20 सीरीज़ 2025 के 9वें मुकाबले में बांग्लादेश ए ने नेपाल को 32 रन से मात दी. बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए. जवाब में नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी. इस जीत के नायक रहे बांग्लादेश ए के बल्लेबाज जिशान आलम, जिन्होंने 46 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे. शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी, फखर जमान-हसन अली और फहीम अशरफ की वापसी लगभग तय

बांग्लादेश ए की पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ए की शुरुआत अच्छी रही. ओपनर जिशान आलम (73 रन, 46 गेंद) और मोहम्मद नাঐम (25 रन, 18 गेंद) ने तेजतर्रार शुरुआत दी। इसके बाद कप्तान नुरुल हसन (5) और सैफ हसन (11) कुछ खास नहीं कर पाए. हालांकि, अंत में अफिफ हुसैन ने मात्र 23 गेंदों पर नाबाद 48 रन ठोक दिए, जिसमें 9 चौके शामिल थे. बांग्लादेश ए ने 20 ओवर में 186/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया. नेपाल की ओर से ऋजन ढकाल (2/34) सबसे सफल गेंदबाज रहे। संदीप लामिछाने ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 21 रन देकर 1 विकेट लिया.

नेपाल की पारी

187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत लड़खड़ा गई. पहले ही ओवर में कुशल भुर्तेल (12) आउट हो गए. इसके बाद विकेटकीपर आसिफ शेख (28) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए. कप्तान रोहित पौडेल (10) और लोकेश बम (15) भी तेजी से रन बनाने के बाद आउट हो गए. नेपाल के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बने रहे कुशल मल्ला ने 47 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए. हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और टीम 20 ओवर में 154/7 तक ही पहुंच पाई. बांग्लादेश ए के लिए रकीबुल हसन (3/18) सबसे सफल गेंदबाज रहे. वहीं हसन महमूद ने 2 विकेट लिए.