Australia vs England, 3rd Test Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 326 रन, एलेक्स केरी ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 1 Stumps Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट आज यानी 17 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 83 ओवर में आठ विकेट खोकर 326 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 4th T20I Match Ekana Pitch Report And Weather Report: लखनऊ में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे सीरीज में बराबरी, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज और मौसम का हाल

तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने शतकीय (106 रन) पारी खेली. ये एलेक्स केरी के टेस्ट करियर का तीसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 135 गेंदों में पूरा किया. इंग्लैंड के खिलाफ एलेक्स केरी ने पहला टेस्ट शतक लगाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरुआती झटके लगे थे. हालांकि, एलेक्स केरी ने एक छोर संभाले रखा और अपना बेहतरीन शतक पूरा किया.

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट खोकर 326 रन बना लिए थे. मिचेल स्टार्क नाबाद 33 रन और नाथन लियोन नाबाद 0 रन अभी क्रीज पर मौजूद थे. एलेक्स केरी के शतक और ख्वाजा की अर्धशतकीय पारी के अलावा जोश इंग्लिश ने 39 गेंदों का सामना कर 32 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए. ब्रायडन क्रॉस और विल जैक्स को 2-2 सफलताएं मिली.

एलेक्स ऐसी रही केरी की पारी

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स केरी नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए. एलेक्स ने पहले उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर 138 गेंदों में 91 रन की साझेदारी निभाई. इसके बाद जोश इंग्लिस के साथ 81 गेंदों में 59 रन जोड़े. इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एलेक्स ने लोअर आर्डर के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां की. उस्मान ख्वाजा 126 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए. जोश इंग्लिस के बल्ले से 39 गेंदों में 32 रन निकले.

