Apollo Tyres Global Sports Journey: टीम इंडिया की नई जर्सी स्पॉन्सर बनेगा अपोलो टायर्स, जानिए कैसा रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड से भारतीय क्रिकेट तक का ग्लोबल स्पोर्ट्स सफर

Apollo Tyres Global Sports Journey: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के लिए अपोलो टायर्सApollo Tyres) को नया जर्सी स्पॉन्सर नियुक्त किया है. यह तीन साल का करार ₹579 करोड़ का है, जो 121 द्विपक्षीय मैचों और 21 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) मैचों को कवर करता है. इस करार के तहत अपोलो टायर्स का लोगो सबसे पहले 30 सितंबर को कानपुर में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली श्रृंखला में दिखाई देगा, फिर अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत-वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में भी इस स्पॉन्सरशिप का असर देखा जाएगा. अपोलो टायर्स ने इस प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में कैनवा (₹544 करोड़) और जेके सीमेंट्स (₹477 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए यह समझौता हासिल किया. क्या Apollo टायर्स होगा टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर? 2027 तक 4.5 करोड़ प्रति मैच का डील हुई पक्की- रिपोर्ट

यह डील ड्रीम11 के ₹358 करोड़ के करार से कहीं अधिक है, जो सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद समाप्त हुआ था. इस प्रतिबंध के कारण भारत एशिया कप 2025 में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेल रहा था, लेकिन अब अपोलो टायर्स की एंट्री ने बीसीसीआई और टीम इंडिया दोनों को मजबूती दी है.

जानिए कैसा रहा अपोलो टायर्स का ग्लोबल स्पोर्ट्स सफर

अपोलो टायर्स केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. कंपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लंबी साझेदारी में है, जहां वह क्लब की ग्लोबल टायर पार्टनर है. इसके अलावा जर्मनी के बुंडेसलीगा क्लब बोरोसिया मोंचेनग्लाडबाख और इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस (पूर्व में) के साथ भी इसने स्पॉन्सरशिप की है. भारत में इंडियन सुपर लीग की टीम चेन्नइयन एफसी के प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पर भी कंपनी सक्रिय है. इसके अलावा हंगरी की डियोशग्योरी वीटीके टीम के भी स्पॉन्सर के रूप में अपोलो टायर्स मौजूद है.

मैनचेस्टर यूनाइटेड (EPL) : लंबे समय से वैश्विक टायर पार्टनर, जिसका लोगो ओल्ड ट्रैफर्ड और विश्वभर के अभियानों में देखा गया.

बोरुसिया मोंशेनग्लाडबाख (जर्मनी) : बुंडेसलीगा क्लब का आधिकारिक टायर स्पॉन्सर.

क्रिस्टल पैलेस (EPL) : 2017 तक इंग्लिश प्रीमियर लीग में साझेदारी.

चेन्नईयिन एफसी (ISL) : भारतीय सुपर लीग क्लब का प्रमुख स्पॉन्सर, जर्सी ब्रांडिंग और ग्रासरूट फुटबॉल कार्यक्रमों के साथ.

डिओसज्योरी वीटीके (हंगरी): फुटबॉल और हैंडबॉल समेत कई खेलों में सक्रिय साझेदारी.

अपोलो टायर्स की इस नई साझेदारी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में कंपनी की पकड़ और मजबूत होगी. बीसीसीआई के अधिकारी इस करार को भारतीय क्रिकेट और स्पोर्ट्स मार्केटिंग के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं. अपोलो टायर्स के लिए यह पहली बार है जब उसने भारत में क्रिकेट टीम की प्रमुख स्पॉन्सरशिप ली है, जो कंपनी के लिए भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है.

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक नीरेज कंवर ने कहा, "क्रिकेट की भारत में अपार लोकप्रियता के कारण हमारे लिए टीम इंडिया के प्रमुख स्पॉन्सर बनना एक गर्व की बात है. यह साझेदारी राष्ट्रीय गौरव, उपभोक्ता विश्वास, और खेल प्रेमियों के लिए यादगार पलों की खान है." यह करार मार्च 2028 तक चलेगा और इस दौरान पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों की जर्सी पर अपोलो टायर्स का लोगो प्रमुखता से दिखाई देगा, जिससे कंपनी का ब्रांड भारत और विश्व स्तर पर व्यापक रूप से फैलने का मौका मिलेगा.