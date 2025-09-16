Team India Title Sponsor: क्या Apollo टायर्स होगा टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर? 2027 तक 4.5 करोड़ प्रति मैच का डील हुई पक्की- रिपोर्ट

अपोलो टायर्स और बीसीसीआई(Photo Credit: X Formerly

Team India Title Sponsor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ड्रीम11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स(Apollo Tyres) को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National cricket Team) का नया जर्सी स्पॉन्सर बनाने का फैसला किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील 2027 तक चलेगी, जिसमें अपोलो टायर्स प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो ड्रीम11 के 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. बीसीसीआई ने इस महीने की शुरुआत में टेंडर जारी किया था, जब ड्रीम11 के साथ 358 करोड़ रुपये का करार खत्म हो गया. 2 सितंबर को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए गए थे, और 16 सितंबर को बोली प्रक्रिया हुई. टीम इंडिया को जल्द मिल सकता हैं नया टाइटल स्पॉन्सर, इन बड़ी कंपनियों ने दिखाई रूचि

इस बोली में अपोलो टायर्स के अलावा कैनवा और जेके टायर भी शामिल थे, जबकि बिरला ऑप्टस पेंट्स ने रुचि दिखाई लेकिन बोली में हिस्सा नहीं लिया. ईटी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया-बाइंग फर्म डब्ल्यूपीपी मीडिया और स्पोर्ट्स कंसल्टिंग फर्म आईटीडब्ल्यू यूनिवर्स ने भी बोली दस्तावेज खरीदे थे.

बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में स्पष्ट किया कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू से जुड़े ब्रांड बोली में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा, एथलीजर और स्पोर्ट्सवेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियां, नॉन-अल्कोहोलिक कोल्ड बेवरेजेस, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, सेफ्टी लॉक्स और इंश्योरेंस कंपनियां भी अयोग्य थीं. ड्रीम11 का बाहर होना सरकार की 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025' से जुड़ा है, जिसने ब्रांड की गतिविधियों को प्रभावित किया. वर्तमान में भारतीय टीम बिना किसी जर्सी स्पॉन्सर के दुबई में एशिया कप 2025 खेल रही है.

टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप क्रिकेट की सबसे मूल्यवान कमर्शियल राइट्स में से एक रही है, जो बायजूज, ओप्पो और सहारा जैसे टॉप ग्लोबल और घरेलू ब्रांडों को आकर्षित करती आई है. अपोलो टायर्स के साथ यह नया करार 2027 तक लगभग 130 फिक्सचर को कवर करेगा, जो बीसीसीआई के लिए एक बड़ा वित्तीय बढ़ावा साबित होगा. इस डील से भारतीय क्रिकेट को मजबूती मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब टीम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में व्यस्त है.