Is Babar Azam Playing in CPL 2025? एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में मौका नहीं मिलने के बाद कैरिबियन प्रीमियर लीग में नजर आएंगे पूर्व पाकिस्तानी कप्तान? जानिए क्या हैं माजरा

बाबर आजम(Photo Credits: @guluru_/X)

Is Babar Azam Playing in CPL 2025? पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) के पूर्व कप्तान बाबर आजम को एशिया कप 2025 से बाहर करने के बाद से क्रिकेट जगत में तरह-तरह की अटकलें लग रही हैं. खराब फॉर्म के चलते सलमान अली आगा की कप्तानी में UAE में खेले जाने वाले महाद्वीपीय टूर्नामेंट से बाहर किए गए बाबर के लिए अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वे कैरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में खेलते नजर आएंगे? हाल ही में एक दावा सामने आया था कि बाबर आजम को CPL के इतिहास में सबसे बड़ा मल्टी-बिलियन डॉलर का ऑफर मिला है. हालांकि, इस दावे की तथ्य जांच में पाया गया कि यह पूरी तरह से गलत था और किसी भी टीम ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था. क्या बाबर आजम को CPL से मिला रिकॉर्ड तोड़ मल्टी-बिलियन डॉलर का ऑफर? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

क्या CPL 2025 खेल रहे हैं बाबर आजम?

सच्चाई यह है कि बाबर आजम इस साल CPL में नहीं खेल रहे हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने CPL में केवल एक सीज़न खेला है और वह 2017 में गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के लिए था. उस सीज़न में बाबर ने पांच मैच खेले और केवल 79 रन बनाए थे. तब से उन्होंने इस T20 टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है. एशिया कप 2025 की स्क्वाड से बाहर होने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार बाबर आजम लाहौर में कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रिज्वान, जो भी एशिया कप की टीम से चूक गए हैं, उन्होंने CPL 2025 में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए खेलने का फैसला किया है.

बिग बैश लीग में मिला मौका

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने पहले कहा था कि बाबर आजम के पास ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में खेलकर अपना T20 गेम बेहतर बनाने का अवसर है. सिडनी सिक्सर्स ने बाबर को प्री-ड्राफ्ट साइनिंग के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है और उनसे 14 दिसंबर को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने की उम्मीद है.

बाबर आजम का एशिया कप से बाहर होना निश्चित रूप से उनके करियर का एक कठिन दौर है. आधुनिक क्रिकेट में एक लोकप्रिय नाम होने के बावजूद, खराब फॉर्म के कारण उन्हें पाकिस्तान की युवा प्रधान टीम में जगह नहीं मिली. हालांकि CPL 2025 में वे नहीं खेल रहे, लेकिन BBL में उनकी भागीदारी उनके T20 करियर को नई दिशा दे सकती है. फिलहाल बाबर आजम अपनी फॉर्म सुधारने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे जल्द ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर सकेंगे.