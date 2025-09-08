AFG vs HK Asia Cup 2025 Preview: एशिया कप के ओपनिंग मुकाबले में हांगकांग से भिड़ेगी अफ़ग़ानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम(Credit:X/@cricketworldcup)

Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Match Preview: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में होगा. उद्घाटन मुकाबला ग्रुप बी की दो टीमों के बीच खेला जाएगा. अफ़ग़ानिस्तान टीम हाल ही में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ संयुक्त अरब अमीरात में खेली गई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 के फ़ाइनल में हारकर आ रही है. लेकिन बल्लेबाज़ों की धमाकेदार पारियों और गेंदबाज़ों के कमाल के स्पेल्स ने उनके खेल की ताक़त को दिखाया. कप्तान राशिद खान की अगुवाई में अफ़ग़ानिस्तान इब्राहीम ज़द्रान, अनुभवी मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज़ जैसे अहम खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा, जो टीम को मज़बूत शुरुआत दिला सकते हैं. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

वहीं हांगकांग की टीम पिछली बार एशिया पैसिफ़िक क्रिकेट चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2025 में नज़र आई थी, जहाँ वह मलेशिया से हारकर उपविजेता रही थी. अब टीम एशियाई मंच पर अपना दमख़म दिखाने के लिए तैयार है और एशिया कप 2025 में बेहतर प्रदर्शन कर इतिहास रचने की कोशिश करेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि अफ़ग़ानिस्तान की गेंदबाज़ी और ऑलराउंड प्रदर्शन हांगकांग पर भारी पड़ता है या फिर हांगकांग अपने अनुशासित खेल से चौंकाने वाला नतीजा देता है.

टी20 में हांगकांग बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स(HK vs AFG Head to Head Records): अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं. इन मैचों में अफ़ग़ानिस्तान ने 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि हांगकांग 2 बार विजेता रहा है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 18 मार्च 2014 को खेला गया था, जबकि आख़िरी मुकाबला 10 मार्च 2016 में हुआ था. अब तक इन दोनों टीमों के बीच कोई मैच टाई नहीं हुआ है और न ही किसी मैच का नतीजा रद्द हुआ है. यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि अफ़ग़ानिस्तान का हांगकांग पर हल्का बढ़त है, लेकिन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहले मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी(HK vs AFG Key Players To Watch Out): यासिम मुर्तजा, ऐजाज खान, एहसान खान, इब्राहिम ज़दरान, राशिद खान, फजलहक फारूकी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(HK vs AFG Mini Battle): अफगानिस्तान बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान और हांगकांग के एहसान खान के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं राशिद खान बनाम यासिम मुर्तजा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहला मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी के शेख ज़ायेद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 07: 30 PM को होगा.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहले मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे. भारतीय दर्शकों के लिए हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहले मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यासिम मुर्तजा (कप्तान), अंशी रथ, मार्टिन कोएत्जी, किंचित शाह, शाहिद वासिफ, जीशान अली (विकेटकीपर), ऐजाज खान, निजाकत खान, अतीक इकबाल, अली हसन, एहसान खान

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारूकी