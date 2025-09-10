AFG vs HK Asia Cup 2025 Scorecard: एशिया कप के ओपनिंग मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हराया, शानदार जीत के साथ किया टूर्नामेंट का आगाज़, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान(Photo Credit: X/Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Match Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. जिसमें अफगानिस्तान ने हर विभाग में दबदबा दिखाया और हांगकांग को 94 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त देकर टूर्नामेंट की शुरुआत विजयी अंदाज़ में की. अफगानिस्तान ने यह मुकाबला 94 रनों से जीता और एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत से की. बल्लेबाज़ी में सदीकुल्लाह अतल और उमरजई हीरो रहे, जबकि गेंदबाज़ी में नैब और फारूकी ने कमाल किया हैं. इस जीत के बाद अफगानिस्तान ने ग्रुप बी में शुरुआती बढ़त बना ली है. अफगानिस्तान ने हांगकांग के सामने रखा 189 रनों का लक्ष्य, सदीकुल्लाह अतल और उमरजई की तूफ़ानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी अफगानिस्तानी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 188/6 रन बनाए. टीम की ओर से सदीकुल्लाह अतल ने शानदार नाबाद पारी खेली, उन्होंने 52 गेंदों पर 73 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा अज़मतुल्लाह उमरजई ने तूफ़ानी बल्लेबाज़ी करते हुए केवल 21 गेंदों पर 53 रन जड़ दिए, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। अनुभवी मोहम्मद नबी ने भी 33 रन जोड़े. हांगकांग की ओर से गेंदबाज़ी में किंचित शाह ने 3 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं एहसान खान और आयुष शुक्ला ने भी 1-1 सफलता हासिल की, लेकिन अफगानिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया.

189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम शुरू से ही अफगानी गेंदबाज़ों के सामने बेबस नज़र आई. पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 94/9 रन ही बना पाई. टीम की ओर से सबसे ज्यादा ने 43 गेंदों पर 39 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। यासिम मुर्तजा ने 16 रन और ऐज़ाज़ खान ने 6 रन बनाए. गेंदबाज़ी में अफगानिस्तान के तेज़ और स्पिन दोनों ने ही हांगकांग को जकड़ लिया. गुलबदीन नैब ने 3 ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ 8 रन दिए, जबकि फजलहक फारूकी ने 3 ओवर में 2/16 के आंकड़े दर्ज किए. उमरजई (1/4) और बाकी गेंदबाज़ों ने मिलकर लगातार दबाव बनाए रखा जिसकी वजह से हांगकांग बड़ी साझेदारी नहीं कर पाया.