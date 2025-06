16 जून को मैनहट्टन कोर्टहाउस के अंदर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब 37 वर्षीय जोनाथन वोहल नामक एक चाकूधारी व्यक्ति ने दो कोर्ट अधिकारियों पर चाकू से हमला कर दिया. एक विचलित करने वाला वीडियो दिखाता है कि वोहल ने एक अधिकारी के चेहरे पर अचानक हमला किया और फिर दूसरे की गर्दन पर चाकू से वार किया. इस अफरा-तफरी के बीच अन्य अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमलावर को काबू में किया. दोनों घायल अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया और बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है. वोहल, जिसकी पहले 18 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और तीन मामले खुले हैं, कोर्ट कर्मियों को बार-बार परेशान करने के लिए जाना जाता था. यह भी पढ़ें: ईरान में लाइव न्यूज के दौरान इजरायल का हमला; स्टूडियो में मची अफरातफरी, सामने आया खौफनाक Video

NEW: Knife-wielding New York man slashes two officers in a Manhattan courthouse, hits one in the neck and the other in the face in footage obtained by the New York Post.

The suspect has been identified as 37-year-old Jonathan Wohl.

To no one's surprise, Wohl has 18 prior… pic.twitter.com/y7YtKOJFgI

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 16, 2025