ईरान में लाइव न्यूज के दौरान इजरायल का हमला; स्टूडियो में मची अफरातफरी, सामने आया खौफनाक Video

सोमवार, 16 जून 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब देश का प्रमुख सरकारी टीवी चैनल IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) लाइव प्रसारण कर रहा था और उसी दौरान इजरायल ने मिसाइल हमला कर दिया. वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि न्यूज एंकर घबराकर स्टूडियो छोड़ कर भागती है, और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है.

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने तेहरान के उत्तरी जिले-3 में स्थित IRIB के मुख्यालय को निशाना बनाया. यही इलाका ईरानी राज्य प्रसारण संस्थान का प्रमुख केंद्र है. हमले से कुछ समय पहले ही इजरायली रक्षा मंत्री इस्राएल कट्ज़ ने एक चेतावनी दी थी, "ईरानी प्रचार और उकसावे का माध्यम अब खत्म होने वाला है." उनकी यह बात सिर्फ बयान नहीं, एक सैन्य चेतावनी बनकर सामने आई, और कुछ ही पलों में मिसाइलें IRIB पर गिरने लगीं.

बदलते हालात के बीच भारत ने इजराइल, ईरान और फलस्तीन में अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा.

BREAKING: Iranian State TV IRIB has been struck in Israeli airstrikes pic.twitter.com/fbDDPu3R64

BREAKING: IRAN'S STATE TV SAYS IT IS BEING ATTACKED BY ISRAEL

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 16, 2025