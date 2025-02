Varun Chakaravarthy Maiden ODI Wicket Video: भारतीय क्रिकेट टीम के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रविवार को कटक में इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपना वनडे डेब्यू किया. इस स्पिनर ने डेब्यू मैच में अपना पहला विकेट लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई. चक्रवर्ती ने 11वें ओवर में इंग्लैंड के ओपनर फिल साल्ट को 26 रन पर आउट करके अपना पहला वनडे विकेट हासिल किया. वरुण ने 81 रन की ओपनिंग साझेदारी भी तोड़ी और भारत को पहला विकेट दिलाया. आप नीचे वीडियो देख सकतें हैं. वरुण ने लेग ब्रेक बॉल फेंकी, जो मिडिल और ऑफ स्टंप पर फुलर लेंथ पर थी. गेंद मुड़ गई और साल्ट ने अपना फ्रंट लेग साफ करके लाइन के पार स्लॉग करने की कोशिश की. इंग्लिश ओपनर ने शॉट खेलने में चूक की और रवींद्र जडेजा ने मिड-ऑन क्षेत्र में आसान सा कैच लपका लिया.

