UEFA Nations League Finals 2025: पुर्तगाल की टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई में पुर्तगाल ने यूएफ़ा नेशंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया हैं. रविवार यानी 08 जून को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से रौंद दिया. निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं. एक्स्ट्रा समय में भी दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं किया, जिसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा. पेनाल्टी शूटऑउर में स्पेन के अल्वारो मोराटा चूक गए, जबकि पुर्तगाल ने अपने सभी पांच पेनल्टी गोल किए. जिसके बाद पुर्तगाल की टीम दूसरी बार नेशंस लीग चैंपियन बनीं. जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आंसू नहीं रोक सके.

पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन चूका, पुर्तगाल ने रचा इतिहास:

