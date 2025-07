India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश बल्लेबाज़ क्रिस वोक्स को बोल्ड कर पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मशहूर 'SIUUU' सेलिब्रेशन किया. 25 जुलाई को जब वोक्स सिराज की गेंद पर बल्ले के टो-एंड से गेंद को रोक नहीं पाए और स्टंप्स बिखर गए, तो सिराज ने रोनाल्डो की शैली में जश्न मनाया. खास बात यह रही कि यह सेलिब्रेशन उसी मैनचेस्टर शहर में हुआ जहां रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए अपनी पहचान बनाई थी. हालांकि, सिराज को इस दिन सिर्फ एक ही विकेट मिला, जब भारत इंग्लैंड पर दबाव बनाने के लिए संघर्ष करता दिखा.

#MohammedSiraj with the breakthrough!#ChrisWoakes is gone and the trademark celebration is out again! 🔥#ENGvIND 👉 4th TEST, DAY 3 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/l55AM1kN1p pic.twitter.com/gB0ZTkhnqC

— Star Sports (@StarSportsIndia) July 25, 2025