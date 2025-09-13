Madrid Cafe Blast: स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक भीषण धमाका हुआ है, जिसमें करीब 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, यह ब्लास्ट मैड्रिड के वैलेकास इलाके में स्थित एक कैफे में हुआ. घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतें भी हिल गईं और कैफे को भारी नुकसान हुआ. घटना के बाद, पुलिस, दमकल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं और इलाके की घेराबंदी कर दी. घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है.

मैड्रिड के कैफे में धमाका

‼️ Une explosion vient de se produire dans un café de Madrid. 14 personnes ont été blessées, dont une gravement. pic.twitter.com/H6Ba0SKLm8 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 13, 2025

