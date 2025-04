Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Match Scorecard: मुंबई इंडियंस (MI) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 का 20वां मुकाबला 7 अप्रैल(सोमवार) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. आईपीएल 2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं. इसके साथ ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंद में 6 चौकें और 2 छक्कों की मदद से ये कारनामा किया हैं. यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले बने दुनिया के पांचवें बल्लेबाज़

विराट कोहली ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक

Slogs it out of the park and brings up his 2nd fifty of the season. 😮‍💨

57th overall 📈#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 #MIvRCB pic.twitter.com/iHzMW9ySTk

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 7, 2025