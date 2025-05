India vs England: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ 2025 के लिए एक शानदार प्रमोशनल वीडियो जारी किया है. जो 20 जून से शुरू हो रहा है. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एक नए युग की शुरुआत करेगी, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और एक पूरी तरह से युवा टीम मैदान पर उतरेगी. जिसमें शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं. प्रोमो में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीत के उल्लेख के साथ एनिमेटेड आंकड़े हैं, जबकि यह शुरुआत करते हुए कि नया भारत इस बार चुनौती के लिए तैयार है.

