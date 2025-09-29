इंडियन रेलवे में यात्रा करते समय आजीबों गरीब जुगाड़ देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स को ट्रेन में अंडरवियर सुखाते हुए देखा जा सकता है. एक रेडिट यूजर ने बैंगलोर (एसबीसी)-जयपुर (जेपी) सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12975/12976) की एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में एक जनरल कोच के यूटिलिटी रैक पर सूखने के लिए लटके हुए अंडरगारमेंट्स दिखाए गए हैं, जिसे यूजर ने मजाक में "मुफ्त लॉन्ड्री सेवा" का कैप्शन दिया है. कुछ लोगों ने इस घटना का मजाक उड़ाया तो कुछ ने नाराजगी व्यक्त की और इसे नागरिक भावना का स्पष्ट अभाव बताया. यह भी पढ़ें: राजस्थान के Ajmer में कपल को चढ़ा 'सैयारा वाला भूत', बीच सड़क बाइक पर करने लगे रोमांस; VIDEO की जांच में जुटी पुलिस

यात्री द्वारा ट्रेन में अंडरवियर सुखाने का वीडियो वायरल

