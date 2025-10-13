वेटिकन सिटी, 12 अक्टूबर: रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे पवित्र स्थलों में से एक सेंट पीटर बेसिलिका से एक हैरान कर देनेवाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक व्यक्ति को सबके सामने पैंट उतारकर पवित्र वेदी पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है. रिकॉर्ड हुई फुटेज के अनुसार, उक्त व्यक्ति ने कन्फेशन वेदी के सामने अपनी पैंट उतार कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की मौजूदगी में पेशाब कर दिया. यह शर्मनाक हरकत होते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और वेटिकन पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कुछ ही क्षणों में उसे हिरासत में ले लिया. यह घटना रविवार को सुबह 9 बजे मास के दौरान हुई. इस घटना को लेकर अब तक अधिकारियों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है. अधिकारियों ने बताया कि शख्स मानसिक रूप से पीड़ित है. आरोपी को हिरासत में लेकर इटालियन अधिकारियों को सौंप दिया गया है. घटना ने न सिर्फ वहां उपस्थित लोगों को झकझोर दिया, बल्कि इस पवित्र स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: अमेरिका के South Carolina में भीषण गोलीबारी: रेस्टोरेंट में खाना खा रहे 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

