VIDEO: अमेरिका के South Carolina में भीषण गोलीबारी: रेस्टोरेंट में खाना खा रहे 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल
Mass Shooting at South Carolina Bar (Photo- @rapid_reveal/X)

South Carolina Shooting: अमेरिकी राज्य दक्षिण कैरोलिना के एक बार में भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. यह घटना रविवार सुबह सेंट हेलेना द्वीप स्थित "Willy's Bar & Grill" में हुई. ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए. पुलिस को रात करीब 1 बजे सूचना मिली और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो कई लोगों की हालत गंभीर थी. घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ( South Carolina Police) ने इलाके को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक मृतकों के नाम जारी नहीं किए हैं, क्योंकि उनके परिवारों को सूचित किया जा रहा है.

दक्षिण कैरोलिना बार में सामूहिक गोलीबारी

 गोलीबारी के दौरान बार में सैकड़ों लोग मौजूद थे

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय बार में सैकड़ों लोग मौजूद थे. गोलीबारी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है.

सेंट हेलेना द्वीप (St. Helena Island) अपनी गुल्ला गीची संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका संबंध अफ्रीकी दासों के वंशजों से है. यह बार कथित तौर पर अपने स्थानीय व्यंजनों के लिए जाना जाता है.

अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुईं आम

संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं (Firing Incidents) तेजी से आम होती जा रही हैं. गन वायलेंस (Gun Violence) आर्काइव के अनुसार, सामूहिक गोलीबारी वह गोलीबारी होती है, जिसमें एक साथ चार या उससे अधिक लोगों को गोली मार दी जाती है.

अमेरिकी राजनीति भी इस मुद्दे पर गहराई से विभाजित है. Democrats सख्त बंदूक नियंत्रण कानून चाहते हैं, जबकि Republican बंदूक अधिकारों की रक्षा पर जोर देते हैं.