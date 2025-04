उत्तर-पश्चिम लंदन के रो ग्रीन पार्क में टहलते समय एक जर्मन शेफर्ड ने एक छोटे सफेद कुत्ते पर क्रूरतापूर्वक हमला किया. बड़े कुत्ते ने अपना जबड़ा बंद कर लिया और जानवर को अपने मुंह में जकड़ लिया, जिससे पालतू जानवर का मालिक भयभीत हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा. जैसे ही मालिक चिल्लाया और हमलावर की पकड़ से पालतू जानवर को छुड़ाने की कोशिश की, पार्क में अराजकता और भी बढ़ गई. इस भयावह क्षण को वहां खड़े लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया. यह घटना जल्द ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गई. यह भी पढ़ें: Viral Video: सेल्फी लेने के लिए शेर के पास पहुंच गया शख्स, फिर जो हुआ... नजारा देख हैरान हो जाएंगे आप

NEW: Man saves a small dog from a violent German Shepherd by repeatedly sticking his finger up the dog's butth*le.

Diabolical.

The incident took place over the weekend at Roe Green Park in northwest London.

Multiple people tried stopping the attack by using various… pic.twitter.com/XquhCxARbW

