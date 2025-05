लंदन जुबली लाइन ट्रेन में एक भारतीय महिला द्वारा अपने हाथों से खाना खाने का दावा करने वाला एक पत्रकार का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे सांस्कृतिक मानदंडों, सार्वजनिक शिष्टाचार और स्वच्छता के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोगों ने इस कृत्य की "अस्वच्छतापूर्ण" कहकर आलोचना की लेकिन अन्य लोगों ने उसका बचाव करते हुए कहा कि चुपचाप खाना खाने वाले किसी व्यक्ति को निशाना बनाना पाखंड है. सार्वजनिक रूप से, लोग अक्सर पिज्जा, बर्गर और नूडल्स खाने के लिए अपने हाथों या चॉपस्टिक का उपयोग करते हैं. एक यूजर ने सवाल किया, "यहां समस्या क्या है?" समर्थकों ने इस शोर को अनावश्यक बताया और किसी को परेशान न करने के लिए उसकी सराहना की. उन्होंने अधिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता का भी आह्वान किया. इस घटना ने सार्वजनिक सेटिंग में स्वीकृति और विविधता के बारे में चर्चाओं को फिर से जगा दिया है. यह भी पढ़ें: Bihar: शर्मनाक! ऐतिहासिक धरोहर शेरशाह सूरी के मकबरे के पास कपल ने की अश्लील हरकत, बिहार के सासाराम जिले की घटना

An Indian woman is on the phone, eating her dinner with her hands. pic.twitter.com/ukMDD8uo9Z

A Jubilee Line train stops in the heart of London Docklands, the home of hi-tech & sophisticated banking.

Health and hygiene are no longer revered in the UK

Sorry, but this is just mental. pic.twitter.com/8XROpsE01Y

I traveled in Switzerland via train you can drink and eat , of course I bought noodles I used chop sticks.

Americans don't use fork while eating pizza, burgers, tacos, chicken nuggets

She is not harassing anyone. She is having her meal.

Travel in Europe pic.twitter.com/MRRM7FECrH

— Priya (@priyaakulkarni2) May 27, 2025