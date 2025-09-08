उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बुजुर्ग दादी को बेरहमी से घसीटकर पिटता हुआ दिखिया दे रहा है. यह घटना सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बसूद गांव की है. वीडियो में फरमान नाम के शख्स को बुजुर्ग महिला को घसीटते और पिटते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में शख्स बुजुर्ग महिला को चारपाई से धक्का देकर उतरता है और धक्का देकर बहार निकालने की कोशिश कर रहा है. एक महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन शख्स ने धमकाकर उसे भी दूर भगा दिया. यह वीडियो दादी की मौत के एक हफ्ते बाद आया है. पुलिस ने अब वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Bijnor Shocker: संपत्ति विवाद को लेकर महिला ने बुजुर्ग ससुर को लाठियों से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

बागपत में बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता

