उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बुजुर्ग दादी को बेरहमी से घसीटकर पिटता हुआ दिखिया दे रहा है. यह घटना सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बसूद गांव की है. वीडियो में फरमान नाम के शख्स को बुजुर्ग महिला को घसीटते और पिटते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में शख्स बुजुर्ग महिला को चारपाई से धक्का देकर उतरता है और धक्का देकर बहार निकालने की कोशिश कर रहा है. एक महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन शख्स ने धमकाकर उसे भी दूर भगा दिया. यह वीडियो दादी की मौत के एक हफ्ते बाद आया है. पुलिस ने अब वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Bijnor Shocker: संपत्ति विवाद को लेकर महिला ने बुजुर्ग ससुर को लाठियों से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
बागपत में बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता
बागपत
➡दादी के साथ पोते का मारपीट करने का वीडियो
➡80 साल की बुजुर्ग की पोता फरमान पिटाई कर रहा
➡घर में सीसीटीवी कैमरे में कैद मारपीट की वीडियो
➡एक सप्ताह पहले महिला की हो चुकी है मौत
➡पुलिस ने आरोपी युवक का शांतिभंग में चालान किया
➡सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बसौद गांव… pic.twitter.com/o9V5pR24F8
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 8, 2025
उत्तर प्रदेश के बागपत में बुजुर्ग महिला पर पोते ने किया हमला
बागपत- 80 वर्षीय दादी के साथ पोते की मारपीट का वीडियो सामने आया, घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस ने आरोपी युवक फरमान का शांतिभंग में चालान किया, मामला सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बसौद गांव का pic.twitter.com/AxuCWIyWV5
— ऋषभ त्यागी (वशिष्ठ) (@RISHABH79RAAZ) September 8, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)