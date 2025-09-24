हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां राजा दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना 23 सितंबर, मंगलवार की रात लगभग 1:30 बजे, राम-सीता स्वयंवर से ठीक पहले, दशरथ दरबार के दृश्य के दौरान हुई. 73 वर्षीय अमरेश महाजन पिछले 40 वर्षों से रामलीला में रावण और दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. शुरुआत में साथी कलाकारों को लगा कि वह अभिनय का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है. अमरेश महाजन शिबू’ नाम से प्रसिद्ध थे. वे पिछले 40 वर्षों से चौगान मैदान में आयोजित होने वाली श्री रामलीला से जुड़े हुए थे. हाल ही में उन्होंने यह घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी प्रदर्शन होगा. जिससे यह असामयिक मौत और भी भावुक कर देने वाली बन गई. यह भी पढ़ें: Kolhapur Shocker: गणेश मंडल के पंडाल में खेलते हुए 10 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम, कोल्हापुर की घटना से परिजनों में फैला मातम

रामलीला के दौरान दशरथ का रोल कर रहे कलाकार को अचानक आया हार्ट अटैक

हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित रामलीला में दशरथ का रोल प्ले कर रहे 73 साल के अमरेश की अचानक मौत हो गई। उन्होंने इस बार पहले की कह दिया था कि ये उनकी आखिरी रामलीला होगी। राम–सीता स्वयंवर से पहले दशरथ दरबार के दौरान ये घटनाक्रम हुआ। pic.twitter.com/oBFoqslcEA — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 24, 2025

