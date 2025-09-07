Kolhapur Shocker: गणेश मंडल के पंडाल में खेलते हुए 10 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम, कोल्हापुर की घटना से परिजनों में फैला मातम

कोल्हापुर, महाराष्ट्र: कोल्हापुर (Kolhapur) से एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर अपने दोस्तों के साथ गणेश पंडाल में खेल रहे 10 साल के बच्चे की हार्ट अटैक (Heart Attack) से मौत हो गई. ये घटना कोल्हापुर जिले के कोड़ोली गांव में हुई. इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों में शोक फैल गया है. मृतक बच्चे का नाम श्रावण गावडे था. जानकारी के मुताबिक़ श्रावण अपने दोस्तों के साथ गणेश मंडल में खेल रहा था. इस दौरान उसकी तबियत खराब होने लगी और इसके बाद वह अपने घर आया और अपनी मां के गोद में सो गया.
इस दौरान मां की गोद में ही श्रावण ने दम तोड़ दिया. जब परिजन उसे हॉस्पिटल (Hospital) लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ये भी पढ़े:Maharashtra: स्कूल ट्रिप के दौरान 8वीं कक्षा के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, चंद सेकेंड में मासूम ने तोड़ा दम
बच्चे की मौत से गांव में फैला मातम
श्रावण को जब खेलते समय अजीब लगने लगा और उसकी तबियत खराब (Unwell) होने लगी तो वह अपने घर में पहुंचा और मां को बताया और मां की ही गोद में लेट गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है की श्रावण चौथी क्लास में पढ़ता था. उसके इस निधन से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
स्कूल के बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े
बता दें की पहले उम्रदराज लोगों को हार्ट अटैक (Heart Attack) का सामना पड़ता था. लेकिन अब स्कूली छात्रों (School Students) और कॉलेज के युवाओं में भी हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही है. कई बच्चे हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुके है. इस घटना को लेकर एक बार फिर अभिभावकों को गहरी चिंता में डाल दिया है.