भारतीय बाइक राइडर योगेश अलेकारी के साथ यूनाइटेड किंगडम में चोरी की घटना घटी है. उनकी सफेद और नारंगी रंग की KTM 390 एडवेंचर बाइक चोरी हो गई है. यह घटना नॉटिंघम शहर में हुई. योगेश के अनुसार उनकी बाइक में उनका पासपोर्ट, लैपटॉप, कैमरे और अन्य महत्वपूर्ण निजी सामान मौजूद थे. योगेश ने बाइक को अपना "घर" बताते हुए कहा कि इस घटना से बहुत दुखी हैं. चोरी की घटना के करीब तीन दिन बाद, योगेश अलेकारी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में ये जानकारी साझा की. उन्होंने हेलमेट पहने चोरों का CCTV वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे बाइक लेकर भागते नज़र आ रहे हैं. योगेश ने बताया कि पुलिस की ओर से अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है, लेकिन यूके स्थित भारतीय दूतावास से उन्हें सकारात्मक सहयोग मिल रहा है. यह भी पढ़ें: Brown Kudi Viral Video Original: ब्राउन कुड़ी' के नाम से मशहूर वेल्डर गर्ल हरपाल कौर बनीं युवतियों की रोल मॉडल, देखें वीडियो

भारतीय ट्रैवलर योगेश अलेकरी की बाइक और पासपोर्ट नॉटिंघम में चोरी

View this post on Instagram A post shared by Yogesh Alekari (@roaming_wheeels)

योगेश अलेकारी ने चोरों से किया निवेदन

View this post on Instagram A post shared by Raj Nandani Sharma (@rajnandani_rns)

भारतीय दूतावास ने किया सपोर्ट

View this post on Instagram A post shared by Yogesh Alekari (@roaming_wheeels)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)