भारतीय बाइक राइडर योगेश अलेकारी के साथ यूनाइटेड किंगडम में चोरी की घटना घटी है. उनकी सफेद और नारंगी रंग की KTM 390 एडवेंचर बाइक चोरी हो गई है. यह घटना नॉटिंघम शहर में हुई. योगेश के अनुसार उनकी बाइक में उनका पासपोर्ट, लैपटॉप, कैमरे और अन्य महत्वपूर्ण निजी सामान मौजूद थे. योगेश ने बाइक को अपना "घर" बताते हुए कहा कि इस घटना से बहुत दुखी हैं. चोरी की घटना के करीब तीन दिन बाद, योगेश अलेकारी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में ये जानकारी साझा की. उन्होंने हेलमेट पहने चोरों का CCTV वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे बाइक लेकर भागते नज़र आ रहे हैं. योगेश ने बताया कि पुलिस की ओर से अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है, लेकिन यूके स्थित भारतीय दूतावास से उन्हें सकारात्मक सहयोग मिल रहा है. यह भी पढ़ें: Brown Kudi Viral Video Original: ब्राउन कुड़ी' के नाम से मशहूर वेल्डर गर्ल हरपाल कौर बनीं युवतियों की रोल मॉडल, देखें वीडियो
भारतीय ट्रैवलर योगेश अलेकरी की बाइक और पासपोर्ट नॉटिंघम में चोरी
योगेश अलेकारी ने चोरों से किया निवेदन
भारतीय दूतावास ने किया सपोर्ट
