मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंदसौर (Mandsaur) से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी लोगों के लिए घातक साबित हो सकता था. जिसमें कुछ युवक कार की छत पर पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक कार के विंडो से सिर बाहर निकालकर वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और पिपलियामंडी निवासी प्रवीण नामक चालक का पता लगाया. अधिकारियों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132(2) और 184 के तहत मामला दर्ज किया और खतरनाक ड्राइविंग के लिए 1,500 रुपये का चालान काटा. पुलिस ने पुष्टि की कि इस तरह के लापरवाह व्यवहार को रोकने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई. यह भी पढ़ें: VIDEO: दिवाली का गिफ्ट देखकर कर्मचारी हुए गुस्सा, सोनपापड़ी के डिब्बों को कंपनी के गेट पर फेंका, सोनीपत के गन्नौर का वीडियो आया सामने

एमपी के मंदसौर में युवकों ने चलती कार की छत पर फोड़े पटाखे

कार के ऊपर स्क्वायर शॉट पटाखा जलाते हुए स्टंटबाजी का वीडियो मंदसौर,पिपलिया मंडी का. कार नंबर एमपी 09 डीसी 8139 की छत पर युवकों ने पटाखे फोड़े। कार चालक प्रवीण निवासी पिपलिया, जिला मंदसौर को तलाश कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132(2) और 184 के तहत कार्यवाही कर 1500 का चालान किया pic.twitter.com/4bM6MQoUw8 — SanjayGupta_Journalist (@sanjaygupta1304) October 21, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)