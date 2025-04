दावणगेरे में 38 वर्षीय एक महिला पर क्रूर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया है. शबीना बानू के रूप में पहचानी गई महिला पर उसके पति जमील अहमद द्वारा घरेलू विवाद को लेकर की गई शिकायत के बाद एक मस्जिद के बाहर भीड़ ने हमला किया था. यह घटना 9 अप्रैल को हुई, जब शबीना, उसकी रिश्तेदार नसरीन और फैयाज नाम के एक व्यक्ति को बेंगलुरु के तवारेकेरे में जामा मस्जिद में बुलाया गया था. अधिकारियों के अनुसार, शबीना के पति ने जब फैयाज और नसरीन को उनके घर पर पाया, तो उसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिससे टकराव हुआ. मस्जिद पहुंचने पर तीनों पर छह लोगों ने घात लगाकर हमला किया जिन्होंने शबीना को डंडों और पाइप से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हमले को कैमरे में कैद कर लिया गया वीडियो सामने आने के तुरंत बाद मोहम्मद नियाज मोहम्मद गौसपीर, चांद बाशा, दस्तगीर, रसूल टी आर और इनायत उल्लाह सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर साजिश, हमला और हत्या के प्रयास के आरोप हैं. यह भी पढ़ें: Ghaziabad News: 'तेरे पति को रेप केस में फंसा दूंगा': गाजियाबाद का गालीबाज दरोगा सस्पेंड, महिला से बदसलूकी पर हुई कार्रवाई (Watch Video)

Woman thrashed outside a mosque in Karnataka's Davanagere over domestic dispute; 6 arrested.

This is unforgivable & gross injustice... We respect all religious books, but the Constitution is the book that must be followed. Strong action should be taken: @RahulEaswar… pic.twitter.com/yDO3f78WM6

— TIMES NOW (@TimesNow) April 15, 2025