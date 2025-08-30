Sidhi Police Viral Video: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मझौली थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मी समन तामील कराने आए थे, लेकिन वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी से बहस करने लगी. देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और महिला ने पुलिसकर्मी पर चप्पल से हमला कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी के पीछे चप्पल लेकर दौड़ रही है, जबकि कांस्टेबल खाकी की लाज बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई दे रहा है. घटना के दौरान वहां मौजूद युवक और युवती वीडियो बना रहे थे, जिससे पुलिसकर्मी भड़क गया और मोबाइल छीनने की कोशिश की.

महिला की यह गुंडई अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

महिला ने पुलिसकर्मी को चप्पल लेकर दौड़ाया

(चेतावनी: विचलित करने वाला वीडियो, अभद्र भाषा का प्रयोग)

