Sidhi Police Viral Video: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मझौली थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मी समन तामील कराने आए थे, लेकिन वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी से बहस करने लगी. देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और महिला ने पुलिसकर्मी पर चप्पल से हमला कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी के पीछे चप्पल लेकर दौड़ रही है, जबकि कांस्टेबल खाकी की लाज बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई दे रहा है. घटना के दौरान वहां मौजूद युवक और युवती वीडियो बना रहे थे, जिससे पुलिसकर्मी भड़क गया और मोबाइल छीनने की कोशिश की.
महिला की यह गुंडई अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
ये भी पढें: मध्य प्रदेश फिर शर्मसार! सीधी के जंगल में दलित लड़की से गैंगरेप, दोस्त को बंधक बनाकर की दरिंदगी
महिला ने पुलिसकर्मी को चप्पल लेकर दौड़ाया
(चेतावनी: विचलित करने वाला वीडियो, अभद्र भाषा का प्रयोग)
थाना मझौली, सीधी
नगर परिषद मे एक महिला के सम्मन देने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित
महिला से पुलिस ने गाली गलौज की जिससे दौडाने को मजबूर हो गई। पुलिस का तरीका गलत है आरक्षक ने पहले क्या कारनामा किया वीडियो मे साफ दिख रहा@sp_sidhi pic.twitter.com/3VcyIZElb1
— ADV. Vikas Deo कानून मित्र!(मोदी का परिवार) 🇮🇳 ✪ (@vikascreateyug) August 30, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)