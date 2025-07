तिरुवनंतपुरम, 7 जुलाई: केरल वन विभाग में अपने लगभग आठ साल के लंबे करियर में 800 से अधिक विषैले और गैर विषैले सांपों को रेस्क्यू कर चुकीं वन अधिकारी जी एस रोशनी ने रविवार को यहां पेप्पारा के निकट एक झरने के पास से 18 फीट लंबे किंग कोबरा को पकड़ने में केवल कुछ ही मिनट का समय लिया. किंग कोबरा को स्थानीय लोगों ने झरने के पास देखा, जहां कई लोग नहाने जाते हैं. कुछ प्रयासों के बाद, बीट अधिकारी रोशनी ने सांप को पकड़ लिया, जिसका वजन लगभग 20 किलोग्राम था. फिर सांप को घने जंगल में छोड़ दिया. टीवी चैनलों पर बचाव का वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन समुदाय से उनके साहसी प्रयासों की आलोचना और प्रशंसा हुई. एक व्यक्ति ने वीडियो में टिप्पणी की कि छिपकलियों और तिलचट्टों से डरने वाली महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए. यह भी पढ़ें: Viral Video: छोटे से बिल में आराम फरमा रहा था किंग कोबरा, तभी वहां पहुंच गया बिच्छू और फिर जो हुआ…

Forest Beat Officer Roshni of Paruthipalli Range did not flinch even after seeing this 18-foot long #KingCobra!

It was was caught by her from the residential area of ​​Anchumaruthumoot, Peppara, Thiruvananthapuram, #Kerala, after locals bathing in the stream spotted it today. pic.twitter.com/37IdVsw3mx

— Rajan Medhekar (@Rajan_Medhekar) July 7, 2025