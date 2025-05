भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सफेद झंडे लहराए. वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "नियंत्रण रेखा पर, भारतीय सेना अपने मृत सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए सफेद झंडे लहरा रही है." हालांकि, पीआईबी द्वारा किए गए एक तथ्य जांच से पता चला है कि वीडियो को भारतीय सेना के नाम से गलत तरीके से पेश किया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि वायरल क्लिप सितंबर 2019 का एक पुराना वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी सेना ने अपने मृत सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए एलओसी पर सफेद झंडा लहराया था. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर नजर रखने के लिए नई मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स जारी की हैं? जानें इस फर्जी दावे की असली सच्चाई

🚨 Propaganda Alert 🚨

An old video from September 2019 of the #Pakistan Army raising white flag at LOC to recover bodies of its dead soldiers is being shared by Pakistani handles with the false claim that it is #IndianArmy waving white flags at LOC to retrieve bodies of its… pic.twitter.com/VtC58iqkHr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2025