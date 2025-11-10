इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण स्तर को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. इस क्लिप में एक व्यक्ति, देवांशु, अपने एयर प्यूरीफायर के फ़िल्टर को साफ़ करते नज़र आ रहे हैं. जो सामान्यतः सफ़ेद या हल्के भूरे रंग का होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह काला दिखता है. फ़िल्टर पर धूल और कणों की मोटी परतें जमी हुई दिखाई देती हैं, मानो वह किसी कोयले की खान से निकाला गया हो. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और साझा किया है. यूज़र्स ने अविश्वास, चिंता और व्यंग्य के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक कमेंट में लिखा गया, “यह फ़िल्टर किसी लिविंग रूम का नहीं, किसी कोयले की खदान का लगता है.” वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा, “हम हर सेकंड इसी हवा में सांस में ले रहे हैं, और फिर भी इसे सामान्य मानते हैं.” कई लोगों ने बच्चों और बुज़ुर्गों की सेहत को लेकर चिंता जताई है. एक ने लिखा, “अगर फ़िल्टर ने इतना कुछ रोका है, तो सोचिए हमारे फेफड़े क्या झेल रहे होंगे.” यह भी पढ़ें: Bengaluru Central Jail Viral Video: बेंगलुरु सेंट्रल जेल से शराब, कटे फल और डीजे पर नाचते कैदियों का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन पर उठे सवाल
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)