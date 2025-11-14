उत्तराखंड के देहरादून में "पिल्ला गैंग" नामक एक गिरोह ने एक छात्र पर बेरहमी से हमला किया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. यह घटना देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में हुई. वीडियो में तीन हमलावर दिनदहाड़े बीच सड़क पर छात्र को थप्पड़, घूँसे और लात-घूँसों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. पत्रकार अजीत सिंह राठी के अनुसार, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: मलाड में किशोरी का दावा, ट्रांसजेंडर गिरोह ने कराया जबरन सेक्स चेंज और किया ब्लैकमेल; मामला दर्ज

उत्तराखंड के देहरादून में कथित ‘पिल्ला गैंग’ ने छात्र को सरेआम पीटा

