उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक स्कूल से कोबरा को रेस्क्यू किया गया है. कई दिनों से छात्रों और स्कूल स्टाफ को फर्श के नीचे से फुफकारने की आवाजें आ रही थी. शुरुआत में तो उन्होंने इसे नजरअंदाज़ कर दिया. लेकिन जैसे-जैसे आवाज़ें तेज़ होती गईं, स्कूल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए वन विभाग और एक स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचित किया. रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सावधानी से खुदाई की, घंटों खुदाई के बाद कोबरा को बाहर निकालने के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. कोबरा के रेस्क्यू का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: लोगों की आवाज सुनकर डर के मारे सहम गया विशालकाय किंग कोबरा, फिर जो हुआ… देखकर नहीं होगा यकीन

स्कूल से रेस्क्यू किया गया कोबरा

यूपी के बस्ती से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. क्लासरूम की फर्श से सांप की फुफकार आ रही थी, इसे तोड़ने पर वहां से एक कोबरा निकला. कई दिनों से आ रही फुफकार की आवाज के बाद नाग का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है. pic.twitter.com/mRL1H4X3ou — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 2, 2025

