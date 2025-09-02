Chitra Tripathi Viral Video: मशहूर न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनकी कार ट्रैफिक के बीच में रुकी हुई है और इस दौरान वह कार के अंदर ही रील बनाने लगती हैं. बैकग्राउंड में क्लासिक गाना "जिंदगी एक सफर है सुहाना" बज रहा है, जो वीडियो को और भी आकर्षक बना रहा है. वीडियो में चित्रा ने मेहंदी रंग की साड़ी पहनी हुई है जो उन पर बेहद खूबसूरत लग रही है. उनका अंदाज देखकर लोग कह रहे हैं कि वह सिर्फ न्यूज़ एंकर नहीं बल्कि किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि चित्रा न सिर्फ न्यूज़ पढ़ती हैं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करती हैं.

'News Anchor हैं या फिल्म की Lead Actress'

चित्रा त्रिपाठी का एक और वीडियो आ गया। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये News Anchor हैं या किसी फिल्म की Lead Actress ये सिर्फ खबरें नहीं पढ़तीं, लोगो के दिलों पर भी राज करती हैं । pic.twitter.com/x02Dd6eAi3 — Radhika Podcast 🎙️ (@Podcast_Radhika) September 2, 2025

