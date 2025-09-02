Chitra Tripathi Viral Video: 'न्यूज देखने आए थे लेकिन...': नीली साड़ी में छा गईं चित्रा त्रिपाठी, वायरल हुआ वीडियो

Photo- @Podcast_Radhika/X

Chitra Tripathi Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी नीली साड़ी में नजर आ रही हैं. आमतौर पर लोग टीवी पर न्यूज देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन इस बार लोगों का ध्यान एंकरिंग से ज्यादा उनके अंदाज पर था. वीडियो में बैकग्राउंड में क्लासिक गाना "जिंदगी एक सफर है सुहाना" बज रहा है, जिसने इस क्लिप को और भी ख़ास बना दिया. इस वीडियो को सबसे पहले 'राधिका पॉडकास्ट' नाम के अकाउंट से X (ट्विटर) पर शेयर किया गया था. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया.

नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं चित्रा त्रिपाठी

"चित्रा त्रिपाठी का नया वीडियो आ गया । लोग कह रहे हैं – न्यूज़ देखने आए थे, लेकिन दिल तो मैडम पर आ गया।’ इनकी खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना बन गया है। pic.twitter.com/Vbh39Qffd5 — Radhika Podcast 🎙️ (@Podcast_Radhika) September 1, 2025

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

किसी ने लिखा, "हम खबरें देखने आए थे, दिल तो मैडम पर ही आ गया." कई प्रशंसकों ने कहा कि "यह सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि क्लास और असली पत्रकारिता का संगम है." वहीं कई यूजर्स ने उनके आत्मविश्वास और सादगी की तारीफ की.

कौन हैं चित्रा त्रिपाठी?

बता दें, चित्रा त्रिपाठी देश की जानी-मानी न्यूज एंकर हैं. वह कई सालों से बड़े न्यूज चैनलों से जुड़ी हैं और अपनी दमदार एंकरिंग के लिए जानी जाती हैं. बड़े न्यूज कवरेज से लेकर टीवी स्टूडियो में प्राइम टाइम डिबेट्स तक, उन्होंने हमेशा अपने पेशेवर अंदाज से दर्शकों का विश्वास जीता है. यही वजह है कि लोग उन्हें न सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए, बल्कि उनकी दमदार रिपोर्टिंग और स्पष्ट एंकरिंग के लिए भी पसंद करते हैं.

वायरल क्लिप में लोग भले ही उनके लुक की तारीफ कर रहे हों, लेकिन कमेंट्स से साफ है कि उनकी विश्वसनीयता और प्रोफेशनल अंदाज भी दर्शकों के दिलों पर उतना ही गहरा असर डालते हैं. उनकी शालीनता और दमदार आवाज का मेल ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है.