Chitra Tripathi Viral Video Controversy: टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. यह वीडियो 8 अगस्त 2025 को गोरखपुर में उनके भतीजे के जन्मदिन समारोह का है, जिसमें भाजपा सांसद रवि किशन (BJP MP Ravi Kishan) भी शामिल हुए थे, वीडियो में चित्रा अपने परिवार की महिलाओं के साथ नजर आ रही हैं. चित्रा का कहना है कि परिवार की महिलाएं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं और उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से आने की इच्छा नहीं जताई. ऐसे में बिना अनुमति के वीडियो वायरल (Viral Video) करना निजता का बड़ा उल्लंघन (Violation of Privacy) है. चित्रा ने इस वीडियो को शेयर करने वाली यूजर नरगिस बानो (Nargis Bano) को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यह कृत्य बेहद "घटिया मानसिकता" को दर्शाता है.

उन्होंने साफ कहा कि अगर वीडियो तुरंत नहीं हटाया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकिचाएंगी. हालांकि, बाद में नरगिस बानो ने यह पोस्ट डिलीट (Post Deleted) कर दिया.

