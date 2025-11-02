Pushkar Mela 2025 News: राजस्थान के पुष्कर मेले 2025 से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां मेले का मुख्य आकर्षण, 21 करोड़ रुपये की कीमत वाले एक भैंसे की अचानक मौत (Buffalo Worth INR 21 Crore Dies) हो गई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भैंसे की तबीयत बिगड़ गई थी. पशु चिकित्सकों की एक टीम काफी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई. इस भैंसे को विशेष व्यवस्थाओं के साथ मेले में लाया गया था और इसे देखने के लिए रोजाना हजारों लोग आते थे. पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भैंसा अधिक वजन का था और अचानक उसकी हालत बिगड़ने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों लोग और सैकड़ों जानवर भाग लेंगे.

ये भी पढें: Pushkar Fair 2025: पुष्कर मेले में विदेशी मेहमानों ने खेली कबड्डी, एक टांग पर दौड़ लगाते नजर आए पर्यटक; देखें मनमोहक VIDEO

पुष्कर मेला 2025 में 21 करोड़ रुपये मूल्य की भैंस की अचानक मौत

View this post on Instagram A post shared by StreetdogsofBombay (@streetdogsofbombay)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)