Guru Ravidas Jayanti 2025: गुरु रविदास जयंती (Guru Ravidas Jayanti) भारत में हर साल बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाई जाती है. गुरु रविदास जयंती बुधवार, 12 फरवरी 2025 को पड़ती है. यह श्रद्धेय भारतीय संत रविदास की जयंती का प्रतीक है. यह दिन देश के कई हिस्सों में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है. गुरु रविदास एक समाज सुधारक थे, और उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और जाति-आधारित विभाजन और भेदभाव को अस्वीकार करने की वकालत की. इस दिन को भजन, जुलूस, प्रार्थना और भक्ति भजनों द्वारा चिह्नित किया जाता है, विशेष रूप से वे जो गुरु द्वारा लिखे गए थे. भक्त गुरु रविदास को समर्पित मंदिरों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. इस दिन मनाने के लिए, नेटिज़ेंस ने गुरु रविदास जयंती 2025 की शुभकामनाएँ, विशेज, इमेजेस, कोट्स और वॉलपेपर साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

Wishing you a blessed Guru Ravidas Jayanti! May his teachings guide you toward peace, love, and harmony.

Let’s celebrate the legacy of Guru Ravidas by spreading love, equality, and unity.

Happy Guru Ravidas Jayanti! pic.twitter.com/U52bP2qYGh

— All India SC Students Association (AISCSA) (@aiscsaindia) February 12, 2025