मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश: सरकारी हॉस्पिटलों में कर्मचारियों की ओर से डांस करने के कई वीडियो सामने आएं है. अब ऐसा ही एक वीडियो मिर्जापुर (Mirzapur) से सामने आया है. जहां पर एक वार्ड बॉय (Ward Boy) ओपीडी में डांस करते हुए नजर आया. डांस (Dance) का वीडियो वायरल होने के बाद अब हॉस्पिटल (Hospital) की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे है. ये वीडियो लहंगपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है.वार्ड बॉय का नाम प्रदीप राय नाम बताया जा रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और कर्मचारियों के अनुशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इस वीडियो में लोगों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mahoba: मरीजों की कोई चिंता नहीं! स्वास्थकर्मियों ने लगाए ठुमके, महोबा के CHC हॉस्पिटल का वीडियो आया सामने;VIDEO

स्वास्थ केंद्र में वार्ड बॉय ने किया डांस

