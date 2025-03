उत्तर प्रदेश के औरैया में एक चौंकाने वाली सुपारी हत्या की साजिश सामने आई, जहां एक महिला और उसके प्रेमी ने अपने पति की हत्या के लिए 2 लाख रुपये में एक हत्यारे को किराए पर लिया. पीड़ित दिलीप यादव को गेहूं के खेत में घायल अवस्था में पाया गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरू में उसे अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किए जाने का संदेह था. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके पुलिस की जांच ने साजिश का पर्दाफाश किया, जिसके बाद पत्नी प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग और किराए के हत्यारे को गिरफ्तार किया गया. एसपी अभिजीत आर शंकर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 19 मार्च को एक आपातकालीन कॉल ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया. आरोपी अब हिरासत में हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है. यह भी पढ़ें: Sambhal Shocker: यूपी के संभल में प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा! वीडियो वायरल पर 4 लोग गिरफ्तार

Auraiya, Uttar Pradesh: SP Abhijit R. Shankar says, "On March 19, 2025, an emergency call was received on 112, reporting that an injured person was lying in a wheat field in the Sahar police station area of Auraiya district. Initially, it appeared that the individual had been… https://t.co/Yewzt2NX67 pic.twitter.com/sgcpoTsZeO

— IANS (@ians_india) March 25, 2025