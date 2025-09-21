Thane Metro: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है. महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने ठाणे के लिए नई मेट्रो लाइन की एक झलक दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. 29 किलोमीटर लंबा यह लूप, जिसमें 22 स्टेशन होंगे, ठाणे जंक्शन, शिवाजी नगर और ममपाड़ा को जोड़ेगा. गायमुख स्टेशन से शुरू होकर, यह लाइन मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी, जिससे यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा आसान हो जाएगी. इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹12,200 करोड़ है और इसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है.

MMMOCL का कहना है कि यह मेट्रो ठाणे में एक नई जीवनशैली और जीवनरेखा लेकर आएगी.

ठाणे मेट्रो: नई जीवनशैली, नई जीवनवाहिनी

