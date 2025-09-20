Thane Metro 4A Trail Run: ठाणे के लोगों के लिए खुशखबरी! सोमवार 22 सितंबर को होगा मेट्रो का ट्रायल रन, जाने कहां तक दौड़ेगी ट्रेन

Thane Metro 4A Trail Run: ठाणे (Thane) के लोगों का सपना अब सच होने जा रहा है. ठाणे मेट्रो (Metro) 4A का ट्रायल रन सोमवार 22 सितंबर को होनेवाला है. ये ट्रायल रन घटस्थापना के अवसर पर आयोजित किया जाएगा.इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में होगी.मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की ओर से 32.3 किमी लंबा वडाला-ठाणे-कासरवडावली मेट्रो-4 कॉरिडोर बनाया जा रहा है. इसके साथ ही गायमुख तक विस्तार (Metro 4A) भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है.10.5 किमी का कैडबरी जंक्शन से गायमुख फेज लगभग पूरा हो चुका है.

ट्रायल रन (Trail Run) और सेफ़्टी क्लियरेंस के बाद इसे साल के अंत तक यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. ये भी पढ़े:Mumbai Metro Line 14 Update: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबर! कांजुरमार्ग से बदलापुर को जोड़नेवाली मेट्रो लाइन का निर्माणकार्य अगले साल हो सकता है शुरू

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

ठाणे शहर (Thane City) की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम अब काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.घोडबंदर रोड पर यातायात की भीड़ कम करने में मेट्रो 4A बड़ी भूमिका निभाएगी. ट्रायल रन के बाद जल्द ही यह मेट्रो यात्रियों के लिए भी शुरू कर दी जाएगी.

ठाणे मेट्रो 4A के 10 स्टेशन

ठाणे में कुल 10 स्टेशन शामिल होंगे, कैडबरी, माजीवाड़ा, कपूरबावड़ी, मानपाड़ा, टिकुजी-नी-वाड़ी, डोंगरी पाड़ा, विजय गार्डन, कासरवडावली, गवणपाड़ा, गायमुख रहेंगे. ग्रीन लाइन 4A कासरवडावली से गायमुख का 90% काम पूरा हो चुका है और यह साल 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.

मेट्रो 4 और 4A प्रोजेक्ट

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) 32.3 किलोमीटर लंबा वडाला-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो-4 कॉरिडोर बना रहा है. इस मार्ग को आगे गायमुख तक (Metro 4A) बढ़ाया जा रहा है.कैडबरी जंक्शन से गायमुख 10.5 किमी का चरण लगभग पूरा हो चुका है.ट्रायल रन और सुरक्षा मंजूरी के बाद यह रूट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा.संभावना है कि यह रूट साल के अंत तक शुरू हो जाएगा.