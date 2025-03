कप्तान रोहित शर्मा की अगुआई में भारतीय टीम ने रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब चार विकेट से जीत लिया. जीत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया. पुणे में क्रिकेट प्रेमी हमेशा की तरह फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर इकट्ठा हुए और बैनर और भारतीय ध्वज लहराते हुए भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया. जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फुटेज में पुलिस एक युवक को लाठियों से पीटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य लोग उसे देख रहे हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: बाइक की टक्कर होने से दो युवकों के साथ मारपीट, डंडे से जमकर पीटा, मुरादाबाद के भगतपुर क्षेत्र में दबंगों का कहर(Watch Video)

द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि युवक नशे में था और जश्न के दौरान हंगामा कर रहा था. अधिकारी ने कहा कि उसके व्यवहार को देखने के बाद युवक को एक तरफ ले जाया गया और पीटा गया. अधिकारी ने आगे कहा, "उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर उसे जाने दिया गया."

Pune Viral Video: 'Drunk' Youth Beaten With Lathis By Police On FC Road During Celebrations After India's Champions Trophy Win pic.twitter.com/hR9lozN9tE

— Pune First (@Pune_First) March 10, 2025