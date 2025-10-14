Yogi Government Bonus News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने घोषणा की है कि राज्य के लगभग 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस (Bonus to UP government employees) मिलेगा. एक सरकारी आदेश के अनुसार, इस बोनस पर राज्य सरकार पर लगभग ₹1,022 करोड़ का बोझ पड़ेगा. 30 दिनों के वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर बोनस मिले ताकि वे दिवाली खुशी से मना सकें.

इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सरकारी दफ्तरों में उत्सव का माहौल है.

यूपी के 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

