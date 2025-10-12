Bihar Assembly Elections 2025: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 12 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी. घोषणा के अनुसार, BJP और JDU 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि रामविलास पासवान की LJP 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे.

मतगणना और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. एनडीए की सीटों की घोषणा से राजनीतिक दलों और जनता में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और सभी दलों की नजर आगामी चुनावों पर है.

संगठित व समर्पित NDA... आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया, जो कि इस प्रकार है– भाजपा – 101 सीट जदयू – 101 सीट लोजपा (रामविलास) – 29 सीट रालोमो – 06 सीट हम – 06 सीट एनडीए के सभी दलों… — Vinod Tawde (@TawdeVinod) October 12, 2025

